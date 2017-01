Mercoledì 4 Gennaio 2017, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 11:33

Andretta - Incidente sul lavoro in un’officina meccanica di Andretta. Ferito all’occhio e alla fronte un uomo di 48 anni di Guardia dei Lombardi. L’infortunato è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Dove è tuttora ricoverato, la ferita che desta maggiori preoccupazioni è quell’occhio, non si esclude che in tempi brevi debba essere sottoposto ad intervento chirurgico. I medici lo hanno sottoposto ad una serie di esami approfonditi per valutare la gravità dei danni riportati a livello oculare.L’incidente si è verificato in un’officina meccanica di Andretta, il 49enne stava effettuando dei lavori di manutenzione e riparazione ad un trattore, quando all’improvviso è scattata accidentalmente una molla che lo ha colpito al volto, e precisamente ad un occhio e alla fronte. Le persone che erano con lui all’interno dell’officina hanno chiamato immediatamente il 118, l’ambulanza lo ha trasportato presso la Città Ospedaliera di Avellino.