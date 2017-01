Martedì 10 Gennaio 2017, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 11:16

Continuano gli interventi dei carabinieri di Avellino per il maltempo. Nella Valle del Calore, i militari della Compagnia di Mirabella Eclano, con non poca fatica sono riusciti a raggiungere un’isolata abitazione dove un anziano viveva da solo: dopo vani ripetuti tentativi di chiamata, hanno forzato una finestra e sono entrati in casa riscontrando una situazione di degrado dal punto di vista igienico-sanitario e la totale assenza di energia elettrica e riscaldamento. L’anziano è stato rinvenuto sotto le coperte del letto, in una camera gelida per le rigide temperature. Sul posto è stato richiesto l’intervento di personale medico che ha ritenuto opportuno trasportare l’anziano, infreddolito e debilitato, presso l’Ospedale Moscati di Avellino.