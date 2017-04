Lunedì 17 Aprile 2017, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 12:17

I Carabinieri della Stazione di Aquilonia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 45enne ritenuto responsabile del reato di indebita utilizzazione di carta di credito o pagamento.A termine dell’attività d’indagine, i militari hanno raccolto elementi di prova nei confronti dell’indiziato: l’uomo, originario del napoletano, riuscito ad accedere abusivamente ad un conto corrente, effettuava on-line dei bonifici a suo favore.La vittima, disconoscendo quelle operazioni, non esitava quindi a sporgere denuncia. Le immediate indagini permettevano agli inquirenti di identificare il malfattore che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.