Giovedì 5 Gennaio 2017, 14:17

Neve in città: il Comune attiva numero di emergenza 0825200357. Il Comune di Avellino ha attivato un numero di emergenza a cui rivolgersi per segnalare disagi dovuti alla presenza di neve. I cittadini possono chiamare per comunicare eventuali difficoltà di viabilità o altro. In autostrada tra Lacedonia e Grottaminarda le maggiori difficoltà, molte le vetture rimaste bloccate a Castel Del Lago, in corrispondenza dell'uscita Benevento della Napoli Bari.