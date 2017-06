Venerdì 16 Giugno 2017, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2017 09:29

L’altra notte ignoti hanno appiccato il fuoco al portone e a una finestra dell’abitazione dell’esponente della maggioranza amministrativa di Volturara VittoriO De Feo. Il pronto intervento di alcuni ragazzi che si trovavano a transitare in auto ha evitato il peggio. Le fiamme già avevano interessato i serramenti e per una serie di circostanze fortuite la benzina utilizzata come accelerante non è finita all’interno dell’appartamento. Le conseguenze sarebbero state ben più gravi. «La solidarietà non si è fermata. Tanti i messaggi che stiamo ricevendo. Questo ci rende felici e ci dà maggiore forza». Il sindaco di Volturara Irpina, Marino Sarno, ha registrato la vicinanza di tanti cittadini, di altri amministratori e del mondo della politica, dopo l’attentato ai danni dell’assessore comunale Vittorio Feo.