Domenica 16 Aprile 2017, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto in ospedale a Nola l'anziano di Sperone travolto ieri sera da una vettura sulla via Nazionale.Un automobilista in transito ha investito l'anziano che stava attraversando la strada.Il ferito, ricoverato d'urgenza, per le lesioni interne è deceduto nella notte.