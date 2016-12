Venerdì 30 Dicembre 2016, 22:17 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un concerto di Capodanno anticipato di 24 ore per Avellino. Giovanni Allevi in piazza, nel gelo, praticamente sottozero, ha suonato nel centro città davanti ad un pubblico composto da 2000 appassionati. Il live act anche con l'orchestra del Conservatorio Cimarosa diretta da Carmine Santaniello, ha portato Allevi ad eseguire il suo repertorio al termine di una rassegna dedicata alla promozione dell'enogastronomia locale.Polemiche non sono mancate per il concerto di Capodanno anticipato, ma gli organizzatori hanno spiegato che non si trattava certo del concertone tradizionale (del quale, tuttavia, quest'anno la città rimarrà priva).