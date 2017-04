Lunedì 17 Aprile 2017, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 20:12

Un gol di Lorenzo Laverone, il primo per l’esterno in maglia biancoverde, regala all’Avellino un successo esterno, a Pisa, che inizia a spianare la strada per la salvezza dopo la penalizzazione di tre punti inferta dal Tribunale federale nel processo scommesse. I lupi hanno giocato un match saggio, cercando in primis di contenere gli assalti dei toscani, desiderosi di tornare in corsa per la permanenza in B. Ma un errore di Di Tacchio ha facilitato l’ala irpina a inizio ripresa per la rete decisiva. Ora la zona playout è lontana sei lunghezze.