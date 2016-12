Lunedì 26 Dicembre 2016, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 18:38

Pronti a rubare in casa nella Baronia, i carabinieri a Carife hanno fermato due persone di 48 e 39 anni a bordo di una vettura con targa romena. Non riuscendo a dare spiegazioni della loro presenza, i due, originari del Napoletano, sono stati raggiunti da foglio di via obbligatorio.A Savignano Irpino eseguito un ordine di carcerazione del Tribunale di Torino per un 35enne responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Era presso la sua abitazione quando è stato rintracciato e trasferito al carcere di di Ariano Irpino.