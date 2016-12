Giovedì 29 Dicembre 2016, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trenta chili di bombe carta in cantina. Un artigiano abusivo capace di produrre ordigni per le prossime festività di fine d'anno dall'alto potere esplodente, è stato denunciato dai carabinieri di Avella. L'uomo custodiva nello scantinato di casa polveri piriche e materiale già confezionato capace di sprigionare una consistente potenza esplosiva. Per l'uomo è scattata la denuncia per fabbricazione abusvca e omessa denuncia di materie esplodenti.