Domenica 18 Giugno 2017, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 21:33

Brucia una casetta in legno nelle campagne di Conza della Campania Lioni, paura per una famiglia del posto. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nella tarda serata del 17 giugno, è intervenuta a Conza Della Campania, in via Dei Volontari, per un incendio che ha interessato un prefabbricato in legno. La struttura è stata spenta e messa in sicurezza.