Capodanno in anticipo ad Avellino, Non sarà il concerto di Capodanno e non si svolgerà nemmeno di sera. Il Comune di Avellino ha scelto Giovanni Allevi per l’appuntamento musicale natalizio e la data di venerdì 30 dicembre per il suio svolgimento. L’ora: dalle 18 in corso Vittorio Emanuele. Il pianista i si esibirà con un 35 allievi del conservatorio Cimarosa diretti da Carmine Santaniello.