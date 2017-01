Domenica 1 Gennaio 2017, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 11:35

È di Calitri (Avellino) la prima nata del 2017 in Campania. Adele, 3,8 chili di peso, è nata a mezzanotte nella clinica 'Malzonì di Avellino con parto naturale ed è in buona salute. La madre, Adele Toriello, è entrata in sala parto mentre si preparavano i brindisi.