Giovedì 29 Dicembre 2016, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 13:53

Da in escandescenze in casa e si scaglia contro moglie e figlia. Le donne si barricano in camera e chiamano i carabinieri. L'uomo un 50 enne in stato di alterazione, alla vista dei carabinieri si scaglia contro uno degli uomini in divisa colpendolo allo sterno. I militari riescono a bloccare l'uomo e liberare le sue congiunte. Per il 50 enne non nuovo a vessazioni nei confronti delle due donne, scatta l'arresto. Ora si trova a disposizione del procuratore della Repubblica nel carcere di Bellizzi.