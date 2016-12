Sabato 31 Dicembre 2016, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 17:07

Due corpi senza vita sono stati recuperati nel giro di poche ore dai vigili del fuoco in Irpinia. La squadra del distaccamento di Grottaminarda è stata impegnata nelle ore del mattino ad Ariano Irpino, in contrada Stratola, per il recupero del corpo di un'anziana donna, di 91 anni, all'interno di un pozzo. Il corpo, privo di vita, è stato recuperato, con tecniche S.A.F. (speleo-alpino-fluviali), e consegnato alle autorità giudiziarie per gli adempimenti di rito. Le indagini sono in corso.Un'altra squadra, sempre della sede centrale, si è portata nelle ore successive in via Roma ad Avellino per un soccorso ad un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami di parenti e vicini. La persona è stata rinvenuta priva di vita, probabilmente per un malore.