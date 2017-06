Domenica 18 Giugno 2017, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Padre e figlio davanti al ristorante bloccati dalla polizia a Cervinara. Erano appena riusciti a ottenere un anticipo in denaro da un ristoratore promettendogli l'inserimento in una guida delle migliori pizzetie della Campania. Il ristoratore ha anche anticipato 50 euro, ma quando ha capito che qualcosa non andava, ha avvisato la polizia che, al momento della consegna della seconda tranche della richiesta economica del finto giornalista (100 euro), è intervenuta. Per l'uomo di 52 anni e il figlio di 28 che l'aspettava in auto è scattata la denuncia per truffa.