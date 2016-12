Lunedì 26 Dicembre 2016, 21:43 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 21:55

Un delitto di una donna che assomiglia nelle modalità a quella di Gianna del Gaudio, è avvenuto il 23 dicembre a Colognola in provincia di Bergamo. La donna di 48 anni è stata uccisa con una coltellata alla gola nell’androne di casa. E ora si pensa al serial killer. Il senatore della lega Nord Roberto Calderoli, dopo l’omicidio di Daniela Roveri a Colognola e quello di Gianna del Gaudio il 27 agosto a Seriate, si sbilancia: «Fermo restando che ci sono indagini in corso e che le nostre forze dell’ordine e i nostri investigatori stanno lavorando bene, leggendo le notizie di cronaca sul brutale omicidio di Colognola, confrontandolo con i dettagli emersi rispetto all’omicidio di Seriate, pensando all’età delle due donne, al fatto che sono state colpite entrambe alla gola ed entrambe a casa o nel condominio, non riesco a non pormi una domanda inquietante: non c’è la possibilità che un assassino seriale stia colpendo nella bergamasca?».