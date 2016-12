Lunedì 26 Dicembre 2016, 21:30 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 21:30

Mezz'ora di adrenalina pura per i genitori: bimbo scompare tra la folla. Lo hanno ritrovato in pochi minuti: l'allarme alle 20, il recupero alle 20.35. Era tra piazza Libertà e la Chiesa di San Ciro. Il piccolo di tre anni era a passeggio con i genitori nella serata natalizia. In un attimo era sfuggito al controllo. I poliziotti e i carabinieri in servizio al Corso di Avellino l’hanno ritrovato tra la folla e immediatamente l'hanno riportato ai genitori in ansia. Prima però un selfie per stemperare la tensione. Lo avevano intravisto mentre tentava di attraversare ad un incrocio, alcune signore a passeggio.