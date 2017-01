Martedì 3 Gennaio 2017, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 11:37

Ariano Irpino - Finisce l’incubo per una 45enne di Ariano Irpino da tempo maltrattata dal suo ex compagno. I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno notificato, infatti, ad un 55enne di Ariano Irpino la misura del divieto di avvicinamento all’ex compagna, su disposizione del Gip presso il Tribunale di Benevento. È l’epilogo di una triste vicenda e di un rapporto sentimentale mai concretamente decollato. Uno delle tanti che si registrano con frequenza anche sul territorio irpino. L’uomo da tempo conduceva una travagliata relazione con la donna con la quale si era unito, dopo una negativa esperienza sentimentale con un’altra donna. Nei confronti di quest’ultima, specie negli ultimi tempi, avrebbe, però, posto in essere una ingiustificata condotta persecutoria, concretizzatasi in reiterate minacce e pedinamenti, culminata anche con un’aggressione fisica a seguito della quale la vittima ha riportato lievi lesioni personali. Alla donna, ormai sull’orlo della disperazione e di una crisi di vita profonda, non è rimasto che rivolgersi ai Carabinieri, che hanno avviato immediatamente un’intensa attività d’indagine. Grazie agli elementi di reità raccolti a carico del 55enne , che non si rassegnava a troncare la relazione avviata a suo tempo, al Gip presso il Tribunale di Benevento, concordando con le tesi degli investigatori e su richiesta della Procura sannita, non è rimasto che emettere il provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna.