Mirabella Eclano - Nando De Luca è stato ritrovato, nel primo pomeriggio, privo di vita in un pozzo in località Cerzito, in una zona particolarmente impervia non molto lontana da casa sua a Pianopantano. E’ stato cercato in tutto il circondario poiché dopo l’appello lanciato dal programma “Chi l’ha Visto” erano giunte ai familiari diverse segnalazioni di avvistamento ed invece, probabilmente, Nando non si è mai allontanato dalla sua zona, quella stessa dove amava fare lunghe passeggiate nei campi. La mattina di mercoledì 21 dicembre è rientrato da una di queste passeggiate, si è cambiato le scarpe indossando scarponcini più pesanti e intorno alle 11,30 è riuscito, senza cellulare e senza giubbotto. Poi più niente. Nando De Luca, aveva 40 anni, una laurea in legge. Si stava curando da una brutta depressione. Sul posto i Vigili del Fuoco di Grottaminarda per recuperare il corpo e i Carabinieri di Mirabella che hanno portato avanti le ricerche.