Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 12:00

Mirabella - Gli agenti del Commissariato di Ariano Irpino hanno sequestrato di giocattoli provenienti dalla Cina, posti in vendita, presso un esercizio commerciale gestito da personale cinese, a cifre irrisorie rispetto ai prodotti originali. Dopo un’accurata ispezione effettuata all’interno dei locali ed dopo aver riscontrato che la maggior parte dei prodotti non rispettava le vigenti direttive comunitarie europee, la Polizia ha sequestrato 300 confezioni di giocattoli e ha notificato 49 infrazioni amministrative per un importo sanzionatorio di 140mila euro. Tra i giochi sequestrati c'erano prodotti contraffatti consistenti in personaggi televisivi di un noto cartone animato, venduti, in taluni casi, al 70% in meno rispetto al costo regolare di mercato. Il titolare dell’esercizio commerciale, un uomo di nazionalità cinese, non era in grado di giustificare la provenienza dei giocattoli, asserendo soltano di averli acquistati da presunti connazionali a Napoli. L'uomo è stato denunciato per frode commerciale, ricettazione e vendita di giochi con marchio contraffatto.Lì, 4 gennaio 2017