Sabato 24 Dicembre 2016, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione antidroga dei carabinieri di Montella. Il tutto è iniziato con dei controlli nei pressi di un locale di Montella, dove tre giovani sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti (due ragazze nascondevano la droga nel reggiseno). I sospetti sullo spaccio si sono rivolti verso due “vecchie conoscenze” di Montemarano. A questo punto sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari a carico dei due indiziati, di 52 e 32 anni.A conferma dei sospetti, le operazioni di ricerca hanno permesso di trovare in una canna fumaria 120 grammi di cocaina e 60 di marijuana, contenuti in buste per alimenti sottovuoto.Inoltre, sono state sequestrati un bilancino di precisione, piccole bustine in cellophane, materiale necessario per il confezionamento e la vendita “al dettaglio” della droga e la somma di 1.500 euro in banconote di piccole taglio, presunto provento dell’attività di spaccio.