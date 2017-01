Martedì 3 Gennaio 2017, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 11:13

Roccabascerana - Un gravissimo incidente stradale si è verificato a Roccabascerana in via Campi. Per cause in corso di accertamento, da parte dei carabinieri della locale stazione, un’autovettura Lancia Musa condotta da una donna della frazione Ciardelli di Roccabascerana ha investito una 28enne, G.C. abitante alla frazione Tuoro del paese. La giovane si stava recando al lavoro in una macelleria ma è stata travolta in pieno dall’autovettura.L’urto è stato violentissimo. La 28enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Rummo di Benevento, dove purtroppo le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da richiederne il ricovero in terapia intensiva. I sanitari temono che a causa del violento impatto con l’autovettura possa aver riportato problemi alla colonna vertebrale. Nelle prossime ore si potrà valutare l’entità del danno fisico.