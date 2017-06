Venerdì 16 Giugno 2017, 23:25 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 23:25

Rissa a viale Italia, un giovane di 29 anni ospedale per essere operato ad un occhio.Sotto i colpi di due 22enni il giovane è rimasto seriamente ferito. La rissa dopo un alterco scoppiato in via Piave.Un corsa fino a viale dei Platani con la sua Mercedes Classe A, quindi la discussione con i due 22enni. I quali l’hanno aggredito fino a farlo stramazzare.Quando a notte fonda, intorno alle 4 del mattino, gli uomini del vice questore Elio Iannuzzi, hanno rintracciato la Matiz con i due giovani, è scattato per loro il deferimento all’autorità giudiziaria. Denunciato per rissa anche il giovane ferito.