Lunedì 26 Dicembre 2016, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 18:39

Lo picchiano e gli rubano 500 euro che aveva custoditi in camera. Brutta notte di Natale per un profugo pakistano che nel centro accoglienza di Pratola Serra è finito nel mirino di tre suoi connazionali. L'uomo di 47 anni è stato aggredito da tre giovani tra i 22 e i 26 anni che vivono nella stesa struttura, Calci e pugni, poi la rapina. I carabinieri di Pratola e Mirabella sono intervenuti recuperando parte della refurtiva. Per i profughi è scattata la denuncia per rapina e lesioni personali. La vittima è stata visitata e medicata, ne avrà per 10 giorni.