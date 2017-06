Venerdì 16 Giugno 2017, 22:54 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 22:54

Salvatore Maiorano,41 anni,residente a Forino,prenderà parte alle fasi finali del Campionato mondiale di Body Building, in calendario, sabato 17 a Cartagena (Spagna).Direttore tecnico della palestra Body Planet di Aiello del Sabato,Maiorano fara' parte della squadra azzurra, composta da una ventina di elementi , tra atleti ed accompagnatori; per lui si tratta di una vetrina internazionale, in cui si riaffaccia, essendosi classificato al 4° posto, nell'edizione 2013 di Mister Universo.Ha frequentato le prime palestre a Secondigliano, per poi raggiungere quotidianamente Aversa,dove il compianto e mitico campione mondiale Artura Petrarca seppe attrarre, non certo per magia, atleti desiderosi di eccellere.Innumerevoli sono state le sue affermazioni,e tra queste , la piu' recente ed emozionante, e' stata la vittoria del titolo italiano, cat. Over 40.