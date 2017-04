Lunedì 17 Aprile 2017, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 12:14

Anziché portare i rifiuti in discarica li smaltivano illecitamente, ma sono stati scoperti e denunciati dai CarabinieriContinua l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Questa volta, a finire sotto l’attenta lente degli investigatori è stato un episodio di illecito ambientale. All’esito dell’attività due uomini sono stati deferite alla competente Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.L’indagine, condotta dai militari della Stazione di Pietrastornina coadiuvati dai colleghi della Stazione Forestale di Summonte, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere di tutta la zona e l’analisi degli elementi raccolti in sede di sopralluogo, permetteva di addivenire all’identificazione di un 50enne ed un 55enne che, con l’ausilio di un camion, sversavano in un terreno adiacente al cimitero di Sant’Angelo a Scala vari rifiuti speciali costituiti in materiali di risulta derivante da demolizione edilizia. Alla luce delle evidenze emerse, per i due soggetti scattava dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.