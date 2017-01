Domenica 8 Gennaio 2017, 21:49 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 22:36

Temperature sotto zero e scuole chiuse ad Avellino, ma anche impianti idrici di villette e condomini in tilt. Il pericolo deriva anche dalle lastre di ghiaccio che ora potrebbero staccarsi dalle coperture dei palazzi. Il sindaco Foti ordina al comandante dei vigili Arvonio di indagare su chi ha falsificato un'ordinanza diffondendo la notizia di tre giorni di chiusura delle scuole. In città piano per ripulire gli ingressi alla riapertura delle scuole (tra domani e dopodomani), ma anche per ripristinare gli impianti dal Convitto Nazionale a San Tommaso. Disagi a Montoro (scuole con danni agli impianti) e Solofra (rete idrica in tilt), bufera di vento al Formicoso, in Valle Caudina il sindaco Pisano chiude la strada Cervinara-Roccabascerana dell’Asi: nessuno spala la neve ed è troppo pericolosa. In Alta Irpinia il blocco dell’impianto i sollevamento dell’acquedotto a Cassano ha rischiato di mandare in crisi la distribuzione, tuttavia l’Alto calore è stato in grado di fronteggiare l’emergenza. A Montemarano il sindaco Palmieri denuncia: paese isolato, impossibile raggiungere le due Ofantine. All’Altopiano Laceno colonnina del mercurio fino a -15 impianti aperti e piste da sci battute.