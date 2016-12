Martedì 27 Dicembre 2016, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2016 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sidigas Avellino batte Capo d'Orlando, gli irpini schiacciano gli uomini di Di Carlo. E' Thomas il top scorer con 24 punti,Ragland è a quota 20 nella gara casalinga che apre le port del derby agli irpini. Nulla può la squadra di coach Di Carlo contro l'armata di Sacripanti in una serata in cui gli irpini non sbagliano praticamente mai al tiro per larghi tratti dell'incontro.