IL VIDEO

Venerdì 16 Giugno 2017, 21:55 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Applausi ai Vigili.Un grande lavoro svolto dai Vigili del Fuoco di Avellino a Savignano Irpino: tre gru per collocare in cima al campanile della chiesa le campane a seguito della ristrutturazione. Le operazioni sono state seguite in prima persona dal parroco di Savignano e dal sindaco. «La gente non ci ha lasciati un minuto soli, e a tratti sembrava quasi incitarci», raccontano i vigili del fuoco di Avellino che hanno eseguito il montaggio delle campane.