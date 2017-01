Lunedì 9 Gennaio 2017, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stalking all'ex moglie, scatta l'arresto. Anche davanti ai carabinieri un 40enne di Solofra ha continuato a minacciare la ex che aveva deciso di rompere la relazione: per lui è stato deciso l'arresto. Pedinamenti, incursioni in casa, arredi rotti e molestie telefoniche: erano diverse le modalità utilizzate dall'uomo nel perseguitare l’ex moglie. L'ultima aggressione verbale ha fatto decidere la donna ad avvertire i carabinieri.