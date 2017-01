Benevento: bruciano la bancarella, libri in cenere

Lunedì 2 Gennaio 2017, 08:07 - Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 23:01

BENEVENTO - Le fiamme hanno distrutto una bancarella che nell’ambito delle iniziative per le festività di fine anno vendeva libri. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno visto venir fuori del fumo dal tendone che copriva la merce, essendo la bancarella chiusa. Dato l’allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Volante e della Squadra Mobile. Le fiamme nonostante l’intervento dei vigili hanno distrutto decine di libri, molti già usati. Mentre la zona è stata delimitata dai vigili del fuoco con i resti della bancarella, la Squadra Mobile con i dirigente Emanuele Fattori, ha dato inizio agli accertamenti sulle possibili cause dell’improvviso rogo. Al momento si tende ad escludere il dolo, e s’ipotizza che le fiamme possono essere partite del generatore che alimentava le lampade destinate ad illuminare la bancarella. In ogni caso gli accertamenti proseguono.