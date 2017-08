Aveva preso di mira in più occasioni anziani nei comuni della provincia di Benevento ma alla fine i carabinieri sono riusciti ad incastrare un truffatore di 42 anni che è stato arrestato a Napoli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Benevento.



L'uomo risulta esser l'autore di numerose truffe, tentate e realizzate, poste in essere nei confronti di quattro persone anziane nei comuni di Colle Sannita e Castelpagano nel mese di maggio di quest'anno, utilizzando sempre lo stesso modus operandi. Qualificandosi come avvocato e paventando un avvenuto arresto ai danni di un congiunto delle anziane vittime, il truffatore richiedeva ingenti somme di danaro, in alcuni casi corrisposte, al fine di adoperarsi per la ricomposizione della vicenda.

Lunedì 21 Agosto 2017, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 18:52

