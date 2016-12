Benevento, spacciava in Villa: arrestato

Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 23:01

BENEVENTO - Aveva ceduto una dose di marijuana ad un minorenne, il giovane pusher L.B. di 20 anni, beneventano incensurato, arrestato nella tarda mattinata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile, nella villa Comunale. Il giovane sentito il sostituto procuratore della Repubblica Rosa è stato poi inviato ai domiciliari. Gli agenti, appostati lungo corso Garibaldi, avevano notato il giovane avvicinarsi ad un ragazzino e mostrargli un astuccio, facendogli poi annusare il contenuto. Subito dopo il pusher gli aveva ceduto una dose di stupefacente in cambio di soldi, usati poi per consumare dei generi alimentari in un vicino bar. In seguito lo spacciatore aveva nuovamente ripreso l’attività, mostrando il contenuto del borsello ad un folto gruppo di ragazzi all’interno della villa Comunale.Proprio in quel momento però, l’intraprendente venditore, è stato bloccato e trovato in possesso di 17 dosi di marijuana e di una di hashish. Così incensurato, sono scattate le manette con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.