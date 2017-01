Bucciano, deposito di un'azienda distrutto dal fuoco

Martedì 3 Gennaio 2017, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 23:11

BUCCIANO - A fuoco ieri all’alba un capannone adibito a deposito di una società di servizi a conduzione familiare in via Castello, nella zona alta del paese. Intorno alle quattro, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto un locale magazzino con annesso garage e parte di un vano adibito ad ufficio. A dare l’allarme è stato lo stesso titolare dell’azienda, Pietro Barisciano, che abita in un appartamento adiacente alla struttura in cui si è sviluppato il rogo, quando già l’incendio aveva semidistrutto il deposito. Tempestivo l’intervento di due autobotti dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, che hanno dovuto lavorare più di un’ora per domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del comando Radiomobile della Compagnia di Montesarchio per avviare gli accertamenti del caso. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito ma è ingente il conto dei danni, per circa 50mila euro al locale e ai materiali d’impresa: in particolare sono andate distrutte due auto, una Mercedes station wagon ed una Kia Picanto, utilizzate per il lavoro, ed un mezzo d’opera pick-up adibito al servizio di sanificazione ambientale. Non è esclusa la pista dolosa.