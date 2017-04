Sabato 15 Aprile 2017, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 21:48

Telese Terme - Sorpresa amara per quattro operai della ditta «Lavorgna» che ha sede nel comune di San Lorenzello. Proprio alla vigilia di Pasqua, quando le novità sono maggiormente votate al positivo, l’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti stolidi urbani, oltreché di differenziata, tra gli altri del comune di Telese Terme, ha comunicato a quattro suoi dipendenti (uno residente a Telese Terme, un altro a Cerreto Sannita, uno di Faicchio e, infine, l’ultimo aCusano Mutri) la decisione dei voler fare a meno del loro apporto lavorativo. In altre parole: licenziamento.Al gruppo sarebbe stata contestata la condotta durante l’orario di servizio che non sarebbe stata considerata, appunto,del tutto irreprensibile, condizionata com’è da troppe pause caffè o da altro tipo di varianti aventi sempre il relax per componente. In una parola soltanto: assenteismo!