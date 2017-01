Mercoledì 4 Gennaio 2017, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 13:39

La Protezione civile della Regione Campania informa che si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature. Forte vento in particolare da domani, giovedì 5 e almeno fino alla giornata di domenica 8 gennaio. Nevicate a quota superiore ai 700 metri di altezza per poi estendersi, progressivamente, a tutto il territorio regionale e interessare quote inferiori fino ai rilievi della zona costiera e, localmente, anche le zone pianeggianti. Le gelate notturne interesseranno le zone montuose a quota superiore ai 600–700 metri e tenderanno a divenire persistenti a quote collinari e anche inferiori», si legge nel bollettino. «In considerazione delle situazioni di disagio che potrebbero verificarsi a seguito dei fenomeni previsti, la Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di assicurare le attività a tutela della popolazione e di attivare tutti gli organismi di vigilanza del territorio».