Venerdì 14 Aprile 2017, 21:54 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 21:54

Benevento - Tre giovani si erano appartati in un campo sportivo per confezionare dosi di stupefacenti. Ma i carabinieri li hanno scoperti ed arrestati per detenzione ai fini di spaccio. E accaduto in città nella tarda serata di giovedì. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Benevento, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio e per il contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, accortisi della presenza di alcuni estranei all’interno di una struttura sportiva, di quello che viene denominato «campo Coni», sita al rione Libertà nella zona di via Cocchia, hanno fatto un’irruzione e hanno sorpreso e scoperto tre giovani, che erano intenti al taglio e confezionamento di diverse dosi di stupefacente.