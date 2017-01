Benevento - Una coppia romena, dopo aver strattonato e buttato a terra un pensionato di 67 anni, è riuscita a strappargli dal collo una collana in oro e a rubare il portafoglio ma alla fine è stata arrestata dai carabinieri. La rapina è avvenuta ad Arpaia, in provincia di Benevento. In manette sono finiti due incensurati rumeni, Ghence Olteanu di 40 anni e Croitoru Sunita, una donna di 31 anni, entrambi domiciliati in un campo nomadi di Napoli. La coppia è ora rinchiusa nel carcere di Capodimonte a Benevento.

Martedì 3 Gennaio 2017, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 11:02

