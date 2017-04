Una donna che derubava pazienti in ospedale a Benevento è stata scoperta ed arrestata dagli agenti della Polizia, allertati da un loro collega che era fuori servizio. In pochi attimi una ventisettenne, di origini napoletane, è riuscita a derubare due donne ricoverate presso l'ospedale «Fatebenefratelli» nel capoluogo sannita. La giovane si era introdotta in una camera che ospitava una sola paziente, riuscendone repentinamente.



La suocera della degente, notata la scena e resasi conto che era stato sottratto proprio il suo portafogli, contenuto nella borsa che aveva lasciato nella stanza di degenza, ha iniziato subito ad inseguirla. La giovane, sentitasi braccata, ha aggredito violentemente la signora, disfacendosi dell'oggetto e cercando di divincolarsi dalla presa per fuggire. Provvidenziale è stato l'intervento di un operatore della Polizia di Stato fuori servizio che, dato l'allarme al 113, è riuscito a bloccare la fuggitiva insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Benevento.



Nel corso della perquisizione, cui è stata sottoposta la ladra, è stato trovato anche un cellulare, sottratto poco prima ad un'altra paziente ricoverata nello stesso nosocomio. La ragazza, che è risultata una vera specialista dei furti in ospedale, è stata quindi arrestata con le accuse di rapina impropria, furto aggravato e false attestazioni a pubblico ufficiale, per aver fornito generalità false.

Sabato 15 Aprile 2017, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA