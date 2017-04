Feste fortunate a Castelpoto: gioca 2 euro, ne vince 27mila

Sabato 15 Aprile 2017, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 21:44

Benevento - SuperEnalotto a Castelpoto, e la Pasqua, per qualcuno, quest’anno potrà essere festeggiata davvero alla grande. La vincita ammonta a 27 mila euro: certo non la cifra che ti cambia la vita, ma ce n’è quanto basta per concedersi una supervacanza, o magari una bella auto. Per la precisione sono due i giocatori del SuperEnalotto campani, che festeggeranno la Pasqua con oltre 27mila a testa grazie al 5: le schedine vincenti, sono state convalidate a Castelpoto presso il bar Bristol in piazza Garibaldi 7 e a Piedimonte presso la cartoleria Carpentino in Piazza Gaetani 10. «Il vincitore ha fatto una giocato di due euro» dice Nicola Palma del Bar Bristol, e lo conferma anche la moglie Maria Grazia. «Probabilmente - aggiunge la coppia - la giocata vincente è stata fatta da uno dei clienti che si ferma da noi prima di recarsi al lavoro». La sestina vincente adesso mette sul piatto 32 milioni. In Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare, mentre la vincita più alta da inizio anno è un 5 da 88mila euro realizzato ad Avellino a febbraio.