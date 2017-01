Il perito: «Le amiche la chiave del mistero di Maria»

Sabato 7 Gennaio 2017, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 22:17

S. SALVATORE TELESINO - «Tengo a precisare che non c’è stata alcuna svolta riguardo alla morte di Maria Ungureanu e che, tra l’altro, nessuno degli elementi raccolti durante le indagini prova che Maria sia stata uccisa». Così Ursula Franco, la criminologa che assiste i due indagati Daniel e Cristina Ciocan, unitamente agli avvocati Giuseppe Maturo e Salvatore Verrillo. A spingere il perito a questa puntualizzazione sono state alcune ricostruzioni giornalistiche. «È accaduto - dice il perito - che ancora una volta in queste ricostruzioni si parla di responsabilità dei mie assistiti». «Maria - prosegue il perito - è morta in seguito ad un incidente, finché la Procura non cambierà rotta interrogando come si deve chi tra le amiche di Maria si trovava con lei quella sera il caso non si chiuderà. Una ragazzina in particolare si è messa in mostra durante i primi interrogatori, ed è sulle informazioni che lei può fornire agli inquirenti che vanno concentrate le indagini non su due persone completamente estranee ai fatti quali sono i fratelli Ciocan». Ed il perito si sofferma su altri particolari delle indagini: «riguardo alla presenza di tracce di cera sugli abiti di Daniel, non si tratta di cera proveniente dalle candele presenti nel resort, ma delle candele di casa sua; Daniel usava illuminare la casa con candele in quanto non aveva pagato la bolletta della luce e proprio per questo motivo la sera del 19 giugno fece la doccia a casa di suo fratello, non avendo acqua calda nel suo appartamento; inoltre, di certo non è stata repertata cera sul cadavere o sui vestiti di Maria, ciò esclude che la cera delle candele abbia una qualche relazione con la morte della bambina, peraltro il resort era chiuso e le candele spente. Il 19 giugno 2016 Daniel lasciò Maria di fronte alla chiesa del paese di San Telesino intorno alle 20, la bambina si diresse subito dopo a casa propria dove cenò, da quel momento Daniel non la incontro più, le testimonianze fornite da parenti ed amici ce lo confermano».