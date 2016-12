Montesarchio, spazi verdi con giostre per disabili

Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 23:02

MONTESARCHIO - Il gioco dei bambini è un diritto e non può essere negato a nessuno, soprattutto a quelli affetti da disabilità. Questo l’obiettivo principale che ha spinto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Damiano, a partecipare all’avviso pubblico della Regione Campania per l’acquisto e l’installazione di giochi nelle aree verdi del paese destinati ai minori con disabilità. A Montesarchio sono diverse le aree pubbliche a verde, anche nelle periferie e frazioni. In ognuna verranno installati giochi privi di barriere architettoniche, che potranno essere accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini. Giochi che nella villa comunale saranno aggiunti a quelli già esistenti. Giostrine che saranno poi, installate anche nell’area verde del quartiere Pontecani-Badia.Un’area degradata e recuperata dagli attuali inquilini di palazzo San Francesco, che hanno portato a termine un programma di recupero già avviato dagli ex amminisratori. Nella stessa area è stata, poi, già realizzata una struttura che al piano terra ospita l’asilo nido comunale, mentre al piano superiore potrebbero trovar posto anche alcuni uffici pubblici, sia comunali che di altri enti. Un polmone verde, al centro del paese, è anche quello della villa comunale di via Torrentello, dove già vi è qualche giostrina per i bambini a cui ne saranno aggiunte altre. Giochi adatti ai minori con disabilità.