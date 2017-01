Mercoledì 11 Gennaio 2017, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 21:33

Benevento - Il grande freddo non ha frenato la partecipazione alle Provinciali: a fine giornata di ieri, il decremento di elettori sarà stimato nell’ordine del 6%. Rispetto ad ottobre 2014, prima tornata nella quale le operazioni di voto per individuare i componenti del consiglio provinciale erano riservato a sindaci e consiglieri comunali, nell’unico seggio costituito presso la Rocca dei Rettori si sono registrati soltanto 41 elettori in meno: hanno votato in 768 su 848 corrispondenti al 90,56%, nel mentre il turno precedente segnò 809 schede su 842, pari al 96,8%. Ricordiamo che sono 10 i consiglieri da eleggere, le operazioni di scrutinio saranno avviate alle 8 di stamattina. Previsioni? Gli exit poll espressi da molti fra gli elettori farebbero prevalere l’ipotesi di un pareggio fra i due schieramenti, poiché il decremento del Pd, dovuto alla mutata situazione soprattutto del capoluogo, i cui 33 elettori dispongono di un voto ponderato pesantissimo, dovrebbe essere compensato dalla presenza della lista “Benevento Popolare”, ora alleata dei democrat. Si vedrà. Comunque, pure ieri Carmine Valentino si diceva fiducioso. A proposito di Pd, i 6 consiglieri di Benevento (4 gruppo Pd e 2 “Del Vecchio sindaco”) avrebbero ricevuto l’input dal partito di convergere sulla lista “Riformisti per il Sannio”, ma senza esprimere alcuna preferenza.