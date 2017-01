Sannio, circolazione vietata sulle statali 87 e 212

Circolazione vietata fino alle ore 9 di domani sulla SS 87 (Strada Statale Sannitica che collega Napoli, Caserta ed il Sannio col Molise) e sulla SS 212 (nota come «Fortorina», che collega Benevento con le zone del Fortore) ai veicoli e complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. È quanto disposto dall'ordinanza del prefetto di Benevento, Paola Galeone, tenuto conto che l'attuale situazione atmosferica potrebbe determinare potenziali pericoli per la sicurezza della circolazione stradale nel Sannio, connessi soprattutto al transito di autoveicoli pesanti sulla rete viaria extraurbana. Il divieto non si applica ai veicoli e complessi di veicoli, purché dotati di catene montate o pneumatici da neve, che trasportino prodotti alimentari deperibili, carburanti e combustibili, nonché adibiti a servizi di soccorso e protezione civile.

Sabato 7 Gennaio 2017, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 17:58

