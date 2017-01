Telese, scontro tra auto: due feriti

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio, 23:04

TELESE - Nuovo incidente con feriti ieri pomeriggio lungo la statale Telesina nei pressi del bivio di Ponte. Il bilancio è di due feriti nel tratto compreso tra le uscite di Ponte e Paupisi. Si sono scontrate una Fiat Multipla e una Fiat Punto Van, che sono andate completamente distrutte. Dai primi accertamenti la Fiat Punto Van furgonata viaggiava in direzione Benevento e si è scontrata con una Fiat Multipla, che invece procedeva verso Caianello. Feriti entrambi i conducenti delle due auto.Alla guida della Fiat Multipla c’era I.F. 63 anni di Buonalbergo. Alla guida della Fiat Punto A.C. di 49 anni di Paupisi, un’imprenditore che opera nel settore del marmo. Quest’ultimo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto ed i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lunqo per estrarlo. Una volta estratto dall’auto con un ambulanza del 118 è stato condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale «Rummo», dove i sanitari lo hanno ricoverato con codice rosso, in attesa di ulteriori accertamenti ed è sato ricoverato in rianimazione. L’altro conducente di Buonalbergo stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale «Fatebenefratelli». Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale, due ambulanze del 118 con relativi sanitari e la Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada nell’immediatezza dell’incidente è stata bloccata al traffico su entrambe le corsie. Successivamente dopo aver prestato i primi soccorsi ai due conducenti dei veicoli il traffico è stato consentito su una sola corsia e poi è tornato nella normalità.