di Luciano Pignataro

Domenica 8 Gennaio 2017, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'origine di tante polemiche sul mondo della pizza ci sta il diverso modo dei pizzaioli di essere dolce.Si, avete capito bene.Ilha sempre paura che ogni apertura possa far diventare più piccola la sua fetta, evita di frequentare i più giovani per paura che possa oscurarlo e soprattutto decide di non partecipare a pizziate in comune per evitare di accreditare un potenziale concorrente.Ilpensa invece che il dolce debba cresce e che se cresce, proprio come un soufflè, non solo anche altri possono mangiare ma lui stesso mangerà di più. Ama frequentare i giovani perché sa che più ne arrivano e più energia potrà avere il mondo della pizza napoletana e dunque alla fine anche lui, che ha tanto lottato per arrivare al successo e ai soldi dopo aver sofferto fatica e povertà, ne guadagnerà.Ecco, a noi piacciono i pizzaioli souffflè.