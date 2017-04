Lunedì 17 Aprile 2017, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo sbarco di migranti è previsto per domattina in Calabria, dopo quello di ieri a Reggio Calabria. Al porto di Vibo Valentia è attesa una nave della Marina italiana con oltre un migliaio di persone a bordo soccorse nei giorni scorsi nel canale di Sicilia e provenienti, in prevalenza, dall'Africa subsahariana. In previsione dello sbarco, la prefettura di Vibo Valentia ha predisposto il dispositivo per l'accoglienza dei migranti.