Mamma in carcere, papà ai domiciliari: affidamento «diffuso» per i fratellini di Castelvolturno

Sabato 15 Aprile 2017, 08:22 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 08:29

CASERTA - Cosa capita a due fratellini di undici e nove anni se la mamma è rinchiusa in carcere, il papà costretto a casa agli arresti domiciliari e non hanno altri parenti che possano prendersi cura di loro? I rigidi e asettici protocolli per casi del genere prevedono che siano affidati alle cure di una casa famiglia. Ma qui siamo a Castelvolturno. «I fratellini sono legatissimi al papà - racconta Rosalba Scafuro, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Castelvolturno che segue il caso e che ha avuto l’idea di sperimentare la forma di assistenza alternativa - Qualunque persona dotata di un minimo di buon senso che veda insieme quel che resta di questa famiglia, nonostante lo stato di povertà in cui si trova - continua l’assessore - percepisce il forte legame fra i suoi componenti. Addirittura, i bambini, seppure molto piccoli, sembra siano loro a volersi prendere cura del papà». Così, gli affari sociali del municipio domiziano scelgono la strada che appare più impegnativa e mettendo in secondo piano codicilli, cavilli e norme burocratiche, decidono di dare libero spazio all’empatia.Passare dalla teoria ai fatti, però non è semplice. La prima cosa da fare è quella di creare la rete sociale. Valutate le esigenze primarie dei bambini, l’assessore Scafuro va alla ricerca di un bar che la mattina, prima di andare a scuola, possa offrire loro la colazione. Lo trova nel primo dove si reca. Poi una tavola calda, che al ritorno da scuola, si possa prendere cura del pranzo. La trova. E infine una famiglia che si possa occupare della cena. Trovata senza grosse fatiche anche questa. Formata la rete, le informazioni sono condivise col tribunale dei minori e con il papà dei bambini. A questo punto la sfortunata famiglia resta unita e i bambini possono completare la scuola dove l’hanno iniziata. A giugno, poi, il papà espierà completamente la sua pena.