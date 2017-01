Albanesi con attrezzi da scasso tentano la fuga, inseguiti e arrestati dai carabinieri

Giovedì 5 Gennaio 2017, 11:18

CASERTA - I carabinieri di Maddaloni, in collaborazione con i colleghi della Tenenza di Caivano, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno arrestato a Caivano in flagranza di reato per lesioni, oltraggio, resistenza aggravata in concorso a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, i cittadini albanesi Murra Elidor, 23 anni, e Cami Defrim, 24 anni, entrambi senza fissa dimora.Nella circostanza i militari dell’Arma hanno notato i due a bordo di una Lancia Lybra, mentre percorrevano la sp 335 a velocità sostenuta e, dopo aver intimato loro l’alt ed essersi avvicinati al conducente per il controllo dei documenti, quest’ultimo ha aperto violentemente la portiera colpendo uno dei militari per poi ripartire a folle velocità. I carabinieri hanno subito iniziato l’inseguimento durato circa 4 chilometri, nel corso del quale i due hanno speronato diverse autovetture. La coppia, giunta sulla sp 336 all’altezza di Caivano, ha fermato l’autovettura e tentato di proseguire la fuga a piedi, ma sono stati bloccati dai carabinieri. La perquisizione personale e veicolare ha consentito di ritrovare, all’interno dell’autovettura, un passamontagna e attrezzi atti allo scasso. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Maddaloni in attesa di essere giudicati con rito direttissimo